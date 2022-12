Vier vrouwen in Spanje vermoord in amper 24 uur tijd: “Machoterreur”

Zwanger van andere man

Gisteren doodde een 52-jarige man in de buurt van Toledo zijn 32-jarige vrouw, die zwanger was van een andere man. Diezelfde dag stak in Madrid een man de 20-jarige dochter van zijn ex dood. Een andere vrouw werd door haar ex-vriend in Bilbao doodgestoken en vandaag overleed in Benidorm een 22-jarige vrouw na een val van de zesde verdieping. Haar vriend van dezelfde leeftijd is aangehouden.