Vier vermogende Amerikaanse milieugroepen steunen herverkiezing Biden

Vier grote Amerikaanse milieugroepen die erom bekendstaan veel geld uit te geven aan verkiezingscampagnes in de VS, hebben zich achter de herverkiezing van president Joe Biden geschaard. Het gaat om de League of Conservation Voters (LCV), NRDC, de Sierra Club en NextGen, een politiek actiecomité (PAC) van miljardair Tom Steyer. Vertegenwoordigers van deze groepen spraken hun steun voor Biden uit tijdens een LCV-diner in Washington.

“Samen hebben we tot nu toe veel vooruitgang geboekt”, zei Biden tegen de genodigden van dat diner. “Nu moeten we de klus afmaken.” Ook zei Biden dat de wereld veel bedreigingen kent, maar dat klimaatverandering “de enige echte existentiële bedreiging” is.

Biden is momenteel de belangrijkste kandidaat om het in november 2024 namens de Democratische Partij tegen de Republikeinse presidentskandidaat op te nemen, vermoedelijk Donald Trump, hoewel de voormalige president daarvoor eerst de primaries zal moeten winnen. Ook Biden zal eerst de primaries van zijn partij moeten winnen. De vier vermogende milieugroepen gaan echter al uit van een race tussen Biden en Trump. “De inzet kon niet hoger zijn en de keuze niet duidelijker,” zei Eva Hernandez, directeur van de Sierra Club.

Miljoenen leden verspreid over het hele land

De vier groepen vertegenwoordigen geenszins de ideeën van alle klimaatactivisten in het land. Veel Amerikaanse klimaatactivisten vinden dat Biden bij lange na niet genoeg doet om klimaatverandering tegen te gaan. Ook is er forse kritiek op recente regeringsbesluiten om meer olieboringen in Alaska toe te staan en de aanleg van een gaspijpleiding in West Virginia goed te keuren.

De vier organisaties hebben miljoenen leden, verspreid over alle staten in het land. Zij kunnen helpen bij het mobiliseren van kiezers in 2024. De groepen hebben ook banden met het bedrijfsleven en beschikken over veel geld. Zo gaf NextGen, het PAC van miljardair Steyer, in 2020 zo’n 56,7 miljoen dollar (52,3 miljoen euro) uit aan de verkiezingen van 2020.