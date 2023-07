Vier vermisten na helikoptercrash boven zee in Australië

KIJK. New York opge­schrikt door bouwkraan die plots vuur vat en instort, meerdere gewonden

In het New Yorkse stadsdeel Manhattan is een bouwkraan in brand gevlogen en gedeeltelijk ingestort. Op beelden van het incident is te zien hoe een deel van de kraan een wolkenkrabber raakt en vervolgens naar beneden stort. Volgens de eerste berichten zijn zeker zes mensen lichtgewond geraakt.