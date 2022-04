Vier vermisten gevonden na tweede mijnongeluk op week tijd in Polen: “Helaas grote kans dat er doden zullen vallen”

Ecuador vraagt België om voormalig president Rafael Correa uit te leveren

Ecuador heeft België om de uitlevering van zijn voormalige president Rafael Correa gevraagd. Die laatste moet een gevangenisstraf uitzitten in zijn thuisland, stelt het Ecuadoraanse gerechtshof in een verklaring. Correa is met een Belgische getrouwd en woont al jaren in Brussel. Volgens zijn advocaat Christophe Marchand krijgt Correa politiek asiel in België. Hij is erkend als politiek vervolgde, meldt de advocaat zaterdag aan het Duitse persagentschap dpa.

23 april