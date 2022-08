Vier schepen vol graan vertrokken uit Oekraïne

Minister van Infrastructuur Aleksandr Koebrakov zei dat het de bedoeling is dat over twee weken minstens drie tot vijf schepen per dag de Oekraïense havens aandoen. Op den duur zou per maand 3 miljoen ton graan geëxporteerd moeten worden vanuit de havens aan de Zwarte Zee. Ongeveer 20 miljoen ton graan van de oogst van vorig jaar is nog in het land.