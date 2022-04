Vier personen gewond na schietpartij in Washington D.C.: schutter overleden

Hoe Oekraïense modder het geheime wapen werd tegen de Russische invasie

Toen Rusland Oekraïne binnenviel in februari hielden ze geen rekening met het geheime wapen van Oekraïne: hopen modder. Februari en maart staan bekend als “modderseizoen” of “rasputitsa” in Oekraïne. Militaire experts duiden nu op een gebrek aan professionaliteit van het Russisch leger: “Het is belachelijk dat Rusland geen rekening heeft gehouden met de modderige ondergrond. Dit weten ze al 300 jaar.”

22 april