Vier overlijdens door ebola in West-Afrika, voor het eerst sinds 2016

In het West-Afrikaanse land Guinee zijn vier mensen overleden aan ebola. Dat heeft de Guinese minister van Gezondheid gemeld. Het is voor het eerst dat deze bijzonder besmettelijke ziekte weer opduikt in West-Afrika.

In 2013 begon, ook in Guinee, een ebola-epidemie die op ruim drie jaar tijd 10 landen bereikte en meer dan 11.000 mensenlevens eiste. "We zijn echt bezorgd", zegt minister Rémy Lamah. "We hebben al vier overlijdens door ebola in de zuidoostelijke regio Nzérékoré."

"Een verpleegster is eind januari ziek geworden en enkele dagen later al overleden", zei het hoofd van het nationale gezondheidsagentschap Sakoba Keita aan de nieuwssite GuineeMatin. "Van de mensen die de begrafenis, op 1 februari, hebben bijgewoond vertoonden er acht symptomen: diarree, braken en bloedingen. Van hen zijn er drie overleden, vier anderen zijn opgenomen in een ziekenhuis in Nzérékoré. De achtste persoon is ontsnapt maar werd intussen teruggevonden en is opgenomen in een ziekenhuis in hoofdstad Conakry.

Nieuwe epidemie?

Zowel de minister als het hoofd van het agentschap zeggen dat in stalen die in de regio geanalyseerd werden, in een labo opgericht door de Europese Unie, het ebola-virus werd vastgesteld. In de komende uren worden de resultaten van bijkomende analyses verwacht. "Als mens ben ik ongerust, maar ik blijf rustig omdat we de epidemie beheersen en vaccinatie mogelijk is", aldus nog de minister. Zondag volgt er nog crisisoverleg.

Eind 2013 werden de eerste gevallen vastgesteld in dezelfde bosrijke regio in het zuidoosten van Guinee, maar de minister beklemtoont dat er sinds 2016 geen nieuwe gevallen meer geweest zijn. Vanuit Guinee verspreidde ebola zich in 2014 naar Liberia en Sierra Leone, voor wat uiteindelijk de zwaarste ebola-epidemie ooit werd. Uiteindelijk waren er ook gevallen in Spanje en de Verenigde Staten. Het merendeel van de bijna 29.000 gevallen werden vastgesteld in de drie landen in West-Afrika.