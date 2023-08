Vier Nigerianen verstoppen zich veertien dagen op roer van vrachtschip: “Geleefd op zeewater”

Waar is Melania Trump? Voormalige first lady lijkt van radar verdwenen, dit is wat insiders weten

Terwijl haar echtgenoot zich verdedigt tegen een hele reeks aanklachten en probeert om opnieuw president van de Verenigde Staten te worden, is voormalig first lady Melania Trump in geen velden of wegen te bekennen. Insider onthulden aan de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ wat er aan de hand is.