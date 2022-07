Vier nieuwe Europese procedures tegen Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland

Hoogge­rechts­hof buigt zich in oktober over mogelijk Schots onafhanke­lijk­heids­re­fe­ren­dum

Het hoogste Britse rechtscollege wil zich in oktober buigen over de vraag of Schotland ook zonder groen licht van Londen opnieuw mag stemmen over zijn onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De hoorzittingen zouden op 11 en 12 oktober in de Britse hoofdstad moeten plaatsvinden.

