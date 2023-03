Vier Nederlanders overleden bij ongeval met twee Porsches op Duitse snelweg

Klok in Libanon op laatste moment toch niet uur vooruit: verwarring troef en nu twee tijden omdat niet iedereen wil volgen

In Libanon is de klok vannacht niet een uur vooruit gegaan. Of wel, maar dat moeten de mensen dan handmatig weer aanpassen. De zomertijd in het land gaat immers dit jaar niet nu maar pas in de nacht van 20 op 21 april in. Waarom de regering in het land afgelopen donderdag tot dit besluit kwam, is onduidelijk. En niet iedereen doet mee, zo blijkt. De verwarring en chaos is groot.