Vier miljoen Oekraïners kampen met stroomonderbrekingen

Oud-VN-medewerker drogeerde en verkracht­te vrouwen tijdens humanitai­re missies: “Monster­lij­ke misdaden”

Een voormalige medewerker van de Verenigde Naties is donderdag in een rechtbank in New York veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het drogeren en verkrachten van verschillende vrouwen tijdens humanitaire missies in het Midden-Oosten.

9:21