Vier mensen doodgeschoten in Indianapolis, baby vermist

In de Amerikaanse stad Indianapolis, in het noordoosten van de VS, zijn vier mensen, onder wie een kind, doodgeschoten in een appartement. Een zes maanden oude baby wordt nog vermist, meldt de lokale tv-zender WRTV.

Agenten werden gisterenavond kort voor 20.30 uur gealarmeerd over een neergeschoten persoon in het oosten van de stad. Ter plaatse troffen ze een vrouw aan die was neergeschoten en in kritieke toestand verkeerde.

Later ontdekten ze de vier doodgeschoten mensen in een appartement. Onder de slachtoffers is een jong kind van wie de leeftijd nog onbekend is. De identiteit van de doden is nog onbekend. Ook naar het motief is het nog gissen, maar allicht gaat het om een familiedrama, melden Amerikaanse media.

Volgens de politie wordt een baby van zes maanden nog vermist. Het meisje zou zijn meegenomen door een man in een zwarte auto. Agenten denken dat ze in groot gevaar verkeert, aldus WRTV. Er is een zogenoemde amber alert uitgestuurd met de vraag uit te kijken naar het kind.

Volledig scherm Een meisje van 6 maanden wordt nog vermist. © IMPD

