Vier lichamen uit rivier in Nederland gehaald: “Vader, moeder en twee dochters verongelukt op weg terug van bruiloft”

UPDATEIn rivier De Lek in Nederland zijn gisteren en vannacht vier lichamen aangetroffen. Het gaat om één gezin uit Gouda, schrijven Nederlandse media. Een moeder, vader en hun twee volwassen dochters waren zaterdagavond samen naar een trouwfeest in Rotterdam geweest en waren sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Gisterenmiddag werd door de hulpdiensten een eerste dode uit het water gehaald, bij Groot-Ammers in de gemeente Molenlanden. Een wandelaar had een lichaam zien drijven in het water, waarna het stoffelijke overschot van een vrouw werd gevonden. Hulpverleners hadden moeite het lichaam te bergen, door de sterke stroming in de rivier.

Vannacht werden nog eens drie overleden mensen uit De Lek gehaald. Ook werd er door duikers een auto gevonden die recent te water was geraakt. Het tweede lichaam, een vrouw, werd gevonden bij Bergambacht. Later werd de auto aangetroffen bij Bergstoep, iets verderop. In de wagen zaten nog twee overleden mensen, een man en een vrouw.

Noodlottig ongeval

Er is dus sprake van vier dodelijke slachtoffers, een zware tol.



Op sociale media waren dit weekend oproepen geplaatst rond een gezin van vier uit Gouda dat niet meer thuis was gekomen na een bruiloft in Rotterdam. Nederlandse media vermoedden dan ook al meteen dat de slachtoffers leden van dat vermiste gezin waren. Dat is nu ook bevestigd door de gemeente Gouda. “Wij zijn geschokt en verdrietig”, klinkt het bij de gemeente. Het gaat om een vader (80), moeder (69) en twee dochters (48 en 38).

Rechercheurs onderzoeken hoe de auto in het water kon belanden. “Een noodlottig ongeval lijkt op dit moment het meest aannemelijk", aldus een woordvoerder van de politie.

Gps in de war?

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Op de rivier De Lek tussen Groot-Ammers en Bergambacht is geen brug, maar vaart alleen een pont. Mogelijk reden de betrokkenen per ongeluk het water in, “vanwege problemen met de navigatie", zegt de politie.

Een schipper van de veerpont spreekt van “heftig nieuws”. Ze snapt niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren. “Op de plek waar het mis is gegaan, is het gewoon goed verlicht.”

