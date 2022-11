Vier leerlingen vanuit voorbijrijdende auto neergeschoten in buurt van school VS

Update Zeven doden bij schietpar­tij in Walmart in VS: “Werknemer schoot in kantine op collega’s”

Bij een schietpartij in een Walmart-winkel in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Virginia zijn zeven doden gevallen. Onder de doden is ook de vermoedelijke schutter. De man was een werknemer van de supermarkt en zou tijdens een pauze het vuur hebben geopend op zijn collega’s, waarna hij zichzelf doodschoot. De schietpartij was al beëindigd toen de politie ter plaatse kwam.

23 november