Vier kinderen gedood bij ontploffing van mijn in Jemen

Heropening No­tre-Da­me in 2024 is een “gespannen doelstel­ling”

Volgens generaal Jean-Louis Georgelin, die verantwoordelijk is voor de restauratie van de Notre-Dame, is de heropening van de kathedraal in 2024 “een gespannen, rigoureus en ingewikkeld doel”. Dat zegt hij in een interview dat vrijdagavond werd gepubliceerd op de website ‘Figaro’.

21:22