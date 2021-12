Vier keer kon Hans zijn pasgeboren zoontje Gijs zien, daarna overleed hij op intensieve zorg

Zes lichamen geborgen na aardver­schui­ving in jademijn Myanmar

In Hpakant, in het noorden van Myanmar, hebben reddingswerkers in totaal al zes lichamen geborgen na een aardverschuiving in een illegale jademijn. Tientallen mensen worden nog steeds vermist. "We hebben onze zoektocht in de namiddag stopgezet. Met de twee lichamen van vandaag zijn in totaal zes lichamen teruggevonden", meldt Ko Jack van de Myanmarese reddingsorganisatie.

24 december