Vier Iraniërs geëxecuteerd voor banden met Israëlische inlichtingendiensten

Europese geneesmid­de­le­na­gent­schap eist verbod op reeks hoestsiro­pen

Een reeks hoestmiddelen met de stof folcodine moeten in de Europese Unie verboden worden omdat ze kunnen leiden tot een gevaarlijke allergische reactie bij algemene verdoving. Dat zegt het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) vrijdag. In België is de verkoop van dergelijke geneesmiddelen sinds enkele maanden opgeschort.

2 december