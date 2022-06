Vier gezinsleden, onder wie twee kinderen, komen om bij brand in appartementsgebouw in Straatsburg

Vandaag Franse parlements­ver­kie­zin­gen: behoudt Macron meerder­heid in parlement?

De Fransen trekken vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, en die lijken een strijd te worden tussen het blok rond president Emmanuel Macron en het linkse front rond Jean-Luc Mélenchon. Een van de hoofdthema’s, hoe kan het ook anders, is de koopkracht. Voor president Emmanuel Macron zal de uitslag grote gevolgen hebben. Hij werd in april herkozen als president en wil nu een meerderheid behouden in het parlement, maar het is nog niet zeker of dat lukt.

