Vier gewonden nog in het ziekenhuis na dodelijk achtbaanongeval in Stockholm

Update Nieuwe details over dodelijk ongeval in Duits pretpark: vrouw (57) viel in bocht uit achtbaan en stortte 8 meter omlaag

Er zijn nieuwe details bekend over het dodelijke ongeval van zaterdagmiddag in een pretpark in Duitsland. Een 57-jarige vrouw viel er toen uit een achtbaan. Volgens het parket van Koblenz gleed ze in een bocht uit haar stoel en viel ze van een hoogte van ongeveer acht meter omlaag. Ze stierf ter plaatse. Er is intussen een onderzoek gestart naar de oorzaak van het drama, melden de Duitse kranten ‘SWR’ en ‘Bild’. Het park blijft voor onbepaalde tijd gesloten.