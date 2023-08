Dit is de vrouw die Niger voor de Russen moet winnen én bewijst dat Prigozjin niet uitgeteld is

In Niger hebben Franse soldaten vorige maand 380 kinderen ontvoerd. Die moeten als seksslaafjes dienen in de bordelen van Parijs, Lyon en Marseille. Dat zegt een mensenrechtenorganisatie die haar pijlen eerder ook al op België richtte. De groep is opgericht door een Russin die in de VS op handel in drugs werd betrapt en daar in de cel heeft gezeten. Ze werd uit de goot gevist door niemand minder dan Jevgeni Prigozjin en bewijst nu dat diens Wagner-groep nog lang niet uitgeteld is.