Vier familieleden, onder wie baby van amper acht maanden oud, vermoord na mysterieuze ontvoering

Verenigde StatenVier leden van dezelfde familie, onder wie een baby van amper acht maanden oud, zijn dood teruggevonden nadat ze ontvoerd werden in Merced County, een plaats in het noorden van de Amerikaanse staat Californië. Dat meldt het lokale sheriff-departement. Een verdachte man, de 48-jarige Jesus Manuel Salgado, is opgepakt.

De lichamen van de vier slachtoffers werden woensdagavond aangetroffen door een boer in een afgelegen landbouwgebied. De acht maand oude Aroohi Dheri en haar ouders, moeder Jasleen Kaur (27) en vader Jasdeep Singh (36), werden maandag ontvoerd in een truckbedrijf in Merced County. Ook de 39-jarige nonkel van het kind, Amandeep Singh, werd meegenomen, zo meldde sheriff Vern Warnke eerder al.

Bewakingsbeelden

De politie kon Salgado dinsdag arresteren nadat bewakingsbeelden van de ontvoering waren vrijgegeven. Daarop is te zien hoe Jasdeep en Amandeep rond 8:30 uur lokale tijd bij het bedrijf aankomen. Even later verschijnt de gewapende Salgado. Hij gaat naar binnen, waarna hij de broers – beiden met vastgebonden handen – naar zijn voertuig begeleidt. Wat de slachtoffers precies in het bedrijf deden, is niet duidelijk.

De beelden tonen vervolgens hoe de verdachte wegrijdt. Na enkele minuten komt hij terug en neemt hij ook Jasleen Kaur en haar dochtertje mee. Volgens de politie waren de vier familieleden de enigen die op het moment van de ontvoering in het gebouw waren.

Verdachte bekend bij politie

De 48-jarige Salgado, die vermoedelijk ook iets met de dood van de slachtoffers te maken heeft, probeerde zich kort voor zijn arrestatie van het leven te beroven. De man ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis, laat Warnke weten. Om die reden kon de politie de verdachte nog niet ondervragen. “We weten nog niet of er een geschiedenis was tussen hem en de familie”, aldus Warnke, die denkt dat er nog minstens één andere persoon bij het drama is betrokken.

Salgado was geen onbekende bij de politie. Zo werd hij in 2005 al veroordeeld voor een overval.

Volgens de rechercheurs zou een van de bankkaarten van de slachtoffers bovendien gebruikt zijn in een bank in de naburige stad Atwater. Op bewakingsbeelden van die bank is te zien hoe een persoon de ochtend van de ontvoering een transactie doet. De persoon op de beelden zou echter niet Salgado zijn, bevestigt de politie.

Familieleden van de vier slachtoffers gaven hen maandag op als vermist. De pick-uptruck van Amandeep Singh werd diezelfde dag volledig uitgebrand teruggevonden. De familie is reeds op de hoogte gesteld van de overlijdens.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.