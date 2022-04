Vier Europese klanten betalen Gazprom wel in roebels

Rusland bedreigt nu ook Moldavië: een land zo groot als België, in elkaar geknutseld door de Sovjets

De angst dat Rusland ook richting Moldavië koerst, is weer opgeflakkerd. Niet iedereen in dat kleine land (een van de armste van Europa) zou daar echter rouwig om zijn. Moldavië is tot op het bot verdeeld.

26 april