Vier doden, onder wie kind, bij schietpartij in kantoorgebouw in Californië

In het Amerikaanse Orange, ten zuiden van Los Angeles, zijn woensdag minstens vier personen onder wie een kind doodgeschoten. Het gaat om de dodelijkste schietpartij in de stad sinds 1997, zegt de plaatselijke politie.

De schietpartij vond plaats in een kantoorgebouw op een paar kilometer van attractiepark Disneyland, dat zich in het nabijgelegen Anaheim bevindt. Amerikaanse media berichten dat twee personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Onder hen is volgens de politie ook de persoon die ervan wordt verdacht de schutter te zijn.

De politie loste schoten op een bedrijventerrein en liet naderhand weten dat de situatie is “gestabiliseerd”. De eigenaar van een autobedrijf vertelde The New York Times dat hij eerst een viertal schoten hoorde. Enkele minuten later omsingelde de politie het gebouw en ging het schieten verder. Toen klonken zeker tien schoten. Over het motief achter het schietincident is nog niets bekend.

Politici reageerden geschokt op het dodelijke geweld. “Angstaanjagend en hartverscheurend”, reageerde gouverneur Gavin Newsom van Californië. Hij sprak op Twitter over een “verschrikkelijke tragedie” en zei mee te leven met de nabestaanden.

De Verenigde Staten zijn afgelopen maand herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige schietpartijen. Zo vielen op 16 maart acht doden in Atlanta. Minder dan een week later kwamen tien mensen om het leven toen een man begon te schieten in een supermarkt in Boulder.

