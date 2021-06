Vier doden nadat Canadees opzettelijk inrijdt op moslimgezin: “Dit was terreuraanslag”

In London, een stad in het zuiden van de Canadese provincie Ontario, is een twintigjarige man aangeklaagd voor de moord op vier leden van een moslimgezin. Het vijfde gezinslid, een 9-jarig jongetje, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie reed Nathanial Veltman zondagavond met zijn pick-uptruck opzettelijk op het gezin in. “Dit was geen ongeval”, aldus de Canadese premier Justin Trudeau in een toespraak in het parlement. “Dit was een terroristische aanslag, ingegeven door haat.”

Zondagavond rond 20.40 uur lokale tijd reed Veltman met zijn pick-uptruck in op het gezin dat langs de weg wandelde. Daarbij kwamen een vrouw van 74, een man van 46, een vrouw van 44 en een meisje van 15 om het leven.

Volledig scherm Premier Justin Trudeau hield een minuut stilte in het parlement. © AP

Veltman werd even verderop gearresteerd. Hij droeg volgens de politie een vest die leek op een kogelvrije vest. De politie vertelde niet wat de man bij zijn arrestatie mogelijk aan hen had verteld, of waarom ze vermoeden dat hij de familie viseerde vanwege hun geloof. De verdachte verscheen vandaag via een videoverbinding voor de rechter.

Volledig scherm © AP

“Terroristische aanval”

Een belangenorganisatie voor Canadese moslims meldt dat er geen relatie was tussen de slachtoffers en dader. “Hij kende ze niet. Dit is een terroristische aanval op Canadees grondgebied en zou ook zo moeten worden behandeld”, aldus de voorzitter. “We begrijpen dat deze gebeurtenis angst en bezorgdheid kan veroorzaken in de gemeenschap, met name in de moslimgemeenschap”, zei politiechef Stephen Williams. “Er is geen tolerantie voor dit soort door haat geleide aanvallen op onze gemeenschap.”

Volledig scherm © AFP

“Laat me duidelijk zijn, dit was een daad van massamoord gepleegd tegen moslims”, zegt burgemeester Ed Holder over de aanrijding in zijn stad. “De aanval komt voort uit onbeschrijfelijke haat. De omvang ervan doet je afvragen in wat voor stad we leven.”

Volledig scherm © AP

Premier Doug Ford van de provincie Ontario, waar London onder valt, schrijft op Twitter dat gerechtigheid nodig is na de “gruwelijke daad van haat” en dat er een einde moet komen aan dit soort daden. Ook de Canadese premier Justin Trudeau zei op Twitter geschokt te zijn door het nieuws. “Islamofobie hoort niet thuis in onze gemeenschappen. Deze haat is verraderlijk en verachtelijk. En het moet stoppen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De kans is aanzienlijk dat de twintigjarige verdachte ook wordt aangeklaagd voor terrorisme, deelde politie-inspecteur Paul Waight mee tijdens een persconferentie. “Er is bewijs dat dit een geplande, voorbedachte daad was en dat de familie geviseerd werd om hun islamitisch geloof.”

De aanval in London was de ergste tegen Canadese moslims sinds 2017. In januari van dat jaar drong een gewapende man een moskee in Quebec binnen en schoot daar om zich heen. Zes mensen stierven, bijna twintig anderen raakten gewond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP