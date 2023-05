Vier doden na steek- en schietincident in Japan, politie houdt verdachte aan

Nieuwe kaart toont waar het tegen eind deze eeuw te heet wordt om nog te leven

Als we geen extra maatregelen nemen zal de temperatuur op aarde tegen einde deze eeuw met 2,7 graden stijgen en zullen er plaatsen ontstaan waar het te heet wordt om nog te leven. Dat staat te lezen in een nieuw onderzoek dat deze week gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature Sustainability’. De wetenschappers gebruikten een nieuwe - “eerlijker” - methode om de kost van de klimaatverandering te berekenen en die is ontnuchterend.