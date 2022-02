Vier doden en vijftien vermisten bij schipbreuk voor Canadese kust

“Bezos gaat een brug te ver”: online petitie tegen demonteren Rotterdam­se brug al duizenden keren onderte­kend

Een online petitie tegen het demonteren van ‘De Hef’, een historische brug in de Nederlandse stad Rotterdam, is al duizenden keren ondertekend. De Hef is wereldnieuws geworden nadat vorige week bleek dat een deel van de monumentale brug mogelijk tijdelijk zal worden weggehaald om het megajacht van multimiljardair Jeff Bezos doorvaart te kunnen verlenen.

13 februari