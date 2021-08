Vier doden en twintig gewonden na ontploffing nabij huis van Afghaanse Defensieminister in Kaboel

Drie zwaargewon­den bij schietpar­tij in Zweden

20:51 Bij een schietpartij in Kristianstad, een klein stadje in het zuiden van Zweden, zijn dinsdagmiddag een vrouw en twee mannen ernstig gewond geraakt. De gewonden werden volgens de Zweedse politie op verschillende plaatsen in de buurt van de plaats delict aangetroffen. Een dader is nog niet gevat, er is een grote politieoperatie bezig.