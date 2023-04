Vier doden en twee vermisten bij lawine in Franse Alpen

KIJK. Op onderstaande beelden is de lawine te zien:

De lawine gebeurde in de Haute-Savoie, op de hoogten van Contamines-Montjoie, en trof de Armancette-gletsjer omstreeks 11.30 uur. Vier doden zijn bevestigd, onder wie twee berggidsen. Een van hen was geboren in 1974, de andere in 1984. Volgens het parket van Bonneville zijn nog twee mensen vermist.

De hulpverleners vonden naast de vier doden ook een lichtgewonde en acht mensen die ongedeerd waren.

Volgens de prefectuur van Haute-Savoie zullen de zoekoperaties ‘s nachts stopgezet worden. Maandagochtend hernemen die.

De lawine was 500 meter breed en daalde 1.600 meter verticaal af, aldus de prefectuur.

De lawine vond plaats buiten het gekende skigebied. De slachtoffers waren waarschijnlijk aan het wandelen op het massief. Het is niet duidelijk of ze deel uitmaakten van een en dezelfde groep. De gletsjer is een populaire bestemming voor ervaren wandelaars in deze tijd van het jaar, vertelde de burgemeester van Les Contamines-Montjoie, François Barbier, aan AFP.

De gletsjer is “in deze tijd van het jaar relatief populair bij ervaren wandelaars, die naar de top op 3.600 meter hoogte klimmen en vervolgens naar beneden skiën naar het dorp Les Contamines op 1.100 m hoogte. In de zomer is het een wandelgebied in het hooggebergte”, vertelde Barbier nog. “De hutten die toegang geven tot de gletsjer zaten vol, de omstandigheden waren gisteren goed.”