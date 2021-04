Vier doden en meerdere gewonden bij schietpartij FedEx Indianapolis

Canadees parlements­lid verschijnt naakt in videoverga­de­ring: “Een ongelukki­ge fout”

15 april Een lid van het Canadese parlement beging woensdag een enorme blunder. Hij dook plots volledig naakt op tijdens een online vergadering met collega’s. “Ik was me aan het omkleden toen plots de camera opsprong”, zegt de 46-jarige man. Hoe een foto van het incident bij de pers is terechtgekomen, is een raadsel.