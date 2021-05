Vier doden en 27 gewonden nadat vermoedelijk smokkelschip kapseist voor de kust van San Diego

Voor de kust van San Diego, in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, zijn vier mensen om het leven gekomen toen de boot waarop zij zaten kapseisde en in tweeën brak. De opvarenden waren migranten die illegaal de VS werden binnengesmokkeld. Eén persoon is nog in levensgevaar

De overbevolkte boot leed schipbreuk voor de kust van San Diego, nabij het rotsachtige schiereiland van Point Loma. Het twaalf meter lange vaartuig werd volledig vernield.

Op videobeelden van ooggetuigen is te zien dat de opvarenden in het water springen in een poging om hun leven te redden. Vier mensen overleefden het ongeval niet, zegt de kustwacht. Vierentwintig gewonden werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht, een van hen is in levensgevaar. Duikteams zijn in de omgeving nog op zoek naar eventuele slachtoffers.

Smokkelboot

“Het was een smokkelboot”, zegt Jeffery Stephenson van de Amerikaanse douanedienst. “De douane ondervraagt een man van wie we denken dat hij de leiding had. Smokkelaars geven niets om de mensen die ze uitbuiten, het enige waar ze om geven is winst. Ze hadden onvoldoende veiligheidsuitrusting en dit schip was duidelijk zwaar overbevolkt.”

Volgens strandwacht Rick Romero kon één persoon worden opgepikt die zich op een klif in veiligheid had weten te brengen, een twintigtal anderen bereikte op eigen kracht de kust. Velen vertoonden onderkoelingsverschijnselen. “Toen we eenmaal ter plaatse waren, was de boot al uit elkaar gevallen”, duidt hij. “De omstandigheden waren behoorlijk ruw: ruim 1,5 meter hoge golven, wind en kou.”

San Diego ligt in het zuiden van Californië, aan de grens met Mexico. De VS worden sinds enkele maanden geconfronteerd met een forse stijging van het aantal illegale overschrijdingen van de grens met Mexico. Afgelopen donderdag onderschepten grenswachten ook al een schip dat zonder navigatielichten voor de kust van Point Loma voer met 21 mensen aan boord. Alle inzittenden werden gearresteerd.

