Vier doden bij plotse vloedgolf in China

45 meter lang en waarde van 24 miljoen euro, maar superjacht gaat in vlammen op

Een peperdure superjacht is volledig vernield door een grote brand. Dat gebeurde bij het Balearisch eiland Formentera, vlak voor de Spaanse kust. Het gaat om de ‘Aria SF’ - een 45 meter lange jacht van een Italiaanse zakenman. Hij nam het jacht nog maar sinds eind juli in gebruik, maar ziet nu zijn vaartuig van 24 miljoen euro in rook opgaan. De 16 aanwezigen bleven ongedeerd. Wat de brand precies veroorzaakte, is niet bekend.

10:13