Vier doden bij crash van privéjet in Virginia: piloot werd wellicht onwel, straaljagers zorgen voor supersonische knal

De twee straaljagers zorgden gisteren voor een enorme supersonische knal boven de hoofdstad Washington. Iets na 20 uur werd het neergestorte vliegtuig aangetroffen in bergachtig gebied in Virginia, ongeveer 270 kilometer verderop. “Er werden geen overlevenden meer aangetroffen”, klinkt het bij de hulpdiensten.

De straaljagers werden ingezet omdat de piloot van de Cessna 560 Citation V geen reactie meer gaf toen hij boven Washington vloog. Het geluid van de straaljagers, dat te horen was tot in Washington, zorgde voor heel wat gespeculeer op sociale media.

Luchtvaartexperts vermoeden dat hypoxie (een tekort aan zuurstof in de cabine; nvdr) de inzittenden fataal geworden is. “Dat kan zeer verraderlijk gebeuren. Je kan tintelen beginnen voelen en zelfs een gevoel van euforie. Daarna verlies je stilaan het bewustzijn”, stelt Steve Ganyard aan ABC News.

Opmerkelijk: John en Barbara verloren in 1994 ook al hun dochter Victoria (19) in een duikongeval.

Het vliegtuig vertrok volgens de vluchtgegevens vanuit Elizabethton (Tennessee) naar Long Island (New York). In realiteit vloog het toestel echter meer zuidwaarts, over Washington en Virginia. Het Amerikaanse Capitool en aangrenzende gebouwen in Washington werden kortstondig in de hoogste staat van paraatheid gebracht.