Vier dodelijke slachtoffers bij grote natuurbrand op Cyprus, eiland vraagt internationale hulp

Splinter­nieu­we Tesla Model S Plaid vat plots vuur: chauffeur weet op nippertje aan vlammen te ontsnappen

3 juli In Haverford, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft een splinternieuwe Tesla Model S Plaid vuur gevat. De chauffeur van de wagen raakte even ingesloten door de vlammen, maar wist uiteindelijk zonder enige verwonding te ontkomen. Volgens een van de advocaten van de chauffeur zou de auto plots vanzelf in brand zijn gevlogen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.