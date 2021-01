Vier bommen uit WO II onschadelijk gemaakt in Duitse stad Göttingen

Daders stelen 1.600 flessen wijn ter waarde van 800.000 euro

30 januari In het zuiden van Frankrijk zijn zeven personen opgepakt voor een diefstal, in september vorig jaar, van een groot lot prestigieuze Bordeaux-wijnen. De buit bedroeg zo’n 800.000 euro, waarvan nu een deel is kunnen worden gerecupereerd. Dat maakte de Franse politie zaterdag bekend.