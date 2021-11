Vier beschuldigden aanslagen Parijs, onder wie Abdeslam, weigeren zitting bij te wonen

RECONSTRUC­TIE. Hoe Frankrijk zijn grootste naoorlogse bloedbad in de doofpot probeerde te stoppen

De aanslagen in Parijs, waarover het proces nu loopt, worden vaak het grootste bloedbad in de naoorlogse Franse geschiedenis genoemd. Maar dat klopt niet, want in 1961 voltrok zich in de Franse hoofdstad een nog grotere slachtpartij. Aangericht door een man die eigenlijk al voor oorlogsmisdaden achter de tralies had moeten zitten, maar nadien zelfs nog minister werd. De omvang van het drama werd zo lang verzwegen, dat het ook nu nog een grotendeels vergeten geschiedenisfeit is.

18 oktober