Videocalls beperken creativiteit van werknemers, blijkt uit Amerikaans onderzoek

Hoe handig videoconferenties zijn in tijden van pandemie, zo slecht zijn ze voor onze creativiteit. Uit een nieuwe, Amerikaanse studie blijkt dat mensen in virtuele vergaderingen met minder creatieve ideeën op de proppen komen dan als ze samen in een vergaderzaal zitten. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij het beeldscherm: het beperkt ons zichtveld en daarmee ook de mentale processen die we nodig hebben om creatief te denken. Dat schrijven Melanie Brucks (Columbia University) en Jonathan Levav (Stanford University) in het vakblad Nature.

In het onderzoek werden de deelnemers opgedeeld in duo’s om nieuwe, creatieve ideeën te bedenken voor het gebruik van een frisbee. De helft van het duo werd samen in een ruimte gezet, de andere helft vergaderde alleen in een kamer via videoconferentie. Daaruit bleek dat het duo dat vergaderde via een videoconferentie minder creatieve ideeën ontwikkelde dan de andere duo’s. Bij het beslissen welke ideeën ze zouden uitvoeren, deden ze het dan weer niet slechter dan de teams die samen in een kamer zaten.

In totaal namen 600 mensen deel. Een test in een realistischere setting, waar zo’n 1.500 werknemers van een bedrijf in Europa, Azië en het Midden-Oosten aan deelnamen, bevestigde de resultaten van het onderzoek.