Videobeelden tonen raketaanvallen in centrum van Oost-Oekraïense stad Charkov

In de Oost-Oekraïense stad Charkov hebben Russische raketten vanmorgen het centrum getroffen, zo meldt het hoofd van de regio, Oleg Sinegoebov. De raketten zouden gevallen zijn in woonwijken en op het gebouw van het stadsbestuur. Het is nog onduidelijk of er doden of gewonden zijn door de raketaanvallen.