Videobeelden tonen raketaanvallen in centrum van Charkov: tien doden en twintig gewonden

HERLEES. Moskou bedreigt landen die wapens leveren aan Oekraïne - Satelliet­beel­den tonen hoe Russisch konvooi oprukt

Er komt “snel” een nieuwe ronde aan onderhandelingen tussen Moskou en Kiev, zo zegt een Oekraïense onderhandelaar na de eerste vredesgesprekken van vandaag in het zuidoosten van Wit-Rusland. Dit laatste land heeft met een grondwetswijziging de plaatsing van Russische kernwapens mogelijk gemaakt. Zondag riep de Russische president Poetin zijn militaire leiding op om nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten. Intussen zijn er nieuwe explosies in Kiev en Charkov. Herlees de ontwikkelingen van maandag 1 maart in dit liveblog.

