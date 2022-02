Videobeelden tonen moment waarop raket inslaat op groot flatgebouw in Kiev

Experts beantwoor­den uw 5 belangrijk­ste vragen over Oekraïne in video

Is dit het begin van Wereldoorlog III? Zal Rusland kernwapens inzetten? Is het Westen mee schuldig aan de huidige situatie? Wat betekent dit conflict voor de olieprijzen? Hoelang gaat het conflict in Oekraïne duren? In een VTM Nieuws-special geven experten het antwoord op uw vragen rond de oorlog in Oekraïne. Bekijk het hieronder.

25 februari