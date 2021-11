Videobeelden tonen hoe voetpad in Brazilië inzakt tijdens kerstshow: meer dan 30 mensen gewond

Aanwezigen getuigen: “Oorverdo­vend geschreeuw en gehuil van mensen die waren aangereden”

Ooggetuigen van de fatale kerstparade in de Amerikaanse stad Waukesha, in de staat Wisconsin reageren verontwaardigd op het incident. Zondag reed daar een rode SUV aan hoge snelheid in op een massa. Daarbij kwamen vijf personen om het leven en raakten meer dan 40 mensen gewond. Er zouden eveneens kinderen onder de slachtoffers zijn. “Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken en ze bloedde uit haar oren”, vertelt een ooggetuige.

22 november