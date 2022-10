Videobeelden tonen hoe trein een bus los doormidden ramt in Nederlandse Bergen op Zoom: “Godzijdank geen passagiers in de bus”

Man duwt andere man op spoor: politie New York op zoek naar dader

De politie van New York is op zoek naar een spoorduwer. De verdachte duwde een man op het spoor in het metrostation van The Bronx in New York. De man kon snel geholpen worden door enkele voorbijgangers, maar moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen.

10:41