Video van politieagent die 13-jarige jongen doodschiet in Chicago schokt VS

In Chicago hebben de autoriteiten donderdag bodycambeelden openbaar gemaakt waarop te zien is hoe een agent het vuur opent op de dertienjarige Adam Toledo die eind vorige maand werd doodgeschoten in de Amerikaanse stad. Betogers trokken donderdagavond door de straten, maar er brak geen geweld uit.

In de negen minuten durende video van politieagent Eric Stillman (34) is te zien hoe de agent op 29 maart om 2.30 uur ‘s ochtends uit zijn politiewagen stapt en achter Toledo aangaat in een steegje in Little Village, een Mexicaanse wijk in de stad.

Uit de beelden blijkt dat Stillman Toledo de opdracht geeft om te stoppen en de handen in de lucht te steken, maar net wanneer de tiener daaraan gehoor geeft, haalt Stillman de trekker over. De jongen zijgt neer en de agent loopt onmiddellijk naar hem toe, roept een ambulance op en vraagt om een eerstehulpkit.

De agenten waren achter Toledo en een 21-jarige man aangegaan nadat ze een melding kregen over acht geweerschoten in de regio, meldt het politiedepartement. De andere man werd gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor het roekeloos en onwettig gebruik van een vuurwapen, en het in gevaar brengen van een kind.

Adam Toledo, met beide handen in de lucht, vlak voor hij door een agent wordt doodgeschoten.

Gewapend

Vorige maand deelde de politie van Chicago onmiddellijk na het incident mee dat Toledo een wapen in zijn hand had. In een ingekorte compilatievideo die het politiedepartement donderdag vrijgaf, wordt een videostill getoond van wat lijkt op een vuurwapen in Toledo’s rechterhand, net voor Stillman het vuur opende. “838 milliseconden tussen het tonen van het wapen en een enkel schot”, stelt de politie in een tekst bij het beeld. In de lange versie van de video is te zien hoe een agent later met een zaklamp op een handvuurwapen schijnt op enkele minuten van de plek waar agenten Toledo proberen te reanimeren.

Het enige wat ik weet is dat de agent is opgeleid om niet te schieten op een ongewapend individu. Adeena Weiss Ortiz, advocaat

Adeena Weiss Ortiz, advocaat van de familie, zei tijdens een persconferentie na de publicatie van de video dat Toledo gevolg had gegeven aan de orders van Stillman. “Hij wierp het wapen weg”, zegt ze. “Als hij een wapen had, dan heeft hij het weggegooid. De agent zei: ‘toon me je handen’. Hij deed dat. Hij draaide zich om.”

“Ik weet niet of de agent genoeg tijd had of niet. Het enige wat ik weet is dat de agent is opgeleid om niet te schieten op een ongewapend individu", aldus Ortiz. De familie van Toledo kreeg de videobeelden van de dood van de jongen dinsdagavond al te zien.

Lori Lightfoot, burgemeester van Chicago.

Burgemeester Lori Lightfoot noemde de video donderdag tijdens een persconferentie “ondraaglijk”. “We moeten verder met diepgaande empathie, kalmte en vooral vrede”, zei ze. “Geen enkele familie zou ooit moeten meemaken dat er beelden worden uitgezonden van de laatste momenten van hun kind, laat staan dat ze in de vreselijke situatie geplaatst worden waarbij ze hun kind verliezen.”

Het is begrijpe­lijk dat zoveel inwoners een al te gekende opwelling van woede en pijn voelen, en het is nog duidelij­ker dat het vertrouwen tussen onze gemeen­schap­pen en de politie­dien­sten gebroken blijft. Burgemeester Lori Lightfoot

Lightfoot maant de bevolking aan tot kalmte. Ze hekelde donderdag de lange geschiedenis van politiegeweld en wangedrag door de politie in Chicago, waardoor veel inwoners “in een constante staat van angst en pijn leven”. “Hoewel we niet genoeg informatie hebben om te oordelen over deze specifieke situatie, is het zeker begrijpelijk waarom zoveel inwoners een al te gekende opwelling van woede en pijn voelen, en het is nog duidelijker dat het vertrouwen tussen onze gemeenschappen en de politiediensten verre van geheeld is en erg gebroken blijft”, aldus Lightfoot. “Dit gebrek aan vertrouwen maakt het voor velen van ons nog moeilijker om te wachten op de feiten voor we onze mening vormen over tragedies als deze, maar ik dring er bij elke burger die houdt van onze stad op aan om te wachten tot we alle feiten hebben gehoord.”

Volledig scherm © EPA

“Heroïsch”

Volgens John Catanzara, voorzitter van de politievakbond in Chicago, handelde agent Stillman echter wel gepast. Catanzara vertelde aan CNN dat de agent minder dan een seconde de tijd had om te schieten en dat hij correct handelde. “Het is 100 procent gerechtvaardigd. De handelingen van die agent waren eigenlijk heroïsch”, aldus de vakbondsman.

Donderdagavond verzamelden betogers zich in het hart van de stad en sommigen van hen hielden het verkeer tegen. Ook de politie was massaal op de been, maar er braken geen gevechten uit. Ook morgen staan er demonstraties tegen de politie gepland. De betogers eisen dat het geld dat is voorbehouden voor de politiediensten wordt geïnvesteerd in de gemeenschappen.

Demonstraten eisen gerechtigheid voor Adam Toledo.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

