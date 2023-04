Video van mannen die met oorlogswapens rondlopen op klaarlichte dag in Nice schokt Frankrijk

Het was Eric Ciotti, de voorzitter van de Franse partij Les Républicains (LR) die de kat de bel aanbond toen hij de video zondag op zijn Twitteraccount plaatste. Hij reageerde scherp: “In Moulins, in Nice, lopen individuen rond met wapens, waarschijnlijk een aanvalsgeweer en een pistool. Ik vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, om alle beschikbare middelen in te zetten om deze wijk te heroveren!”

Deze week was er ook al ophef over drie schietpartijen in Marseille in de nacht van zondag op maandag waarbij zeker drie doden zijn gevallen op verschillende plaatsen in de stad. Drie anderen zijn nog in levensgevaar. Het geweld vond plaats in buurten die vaak getroffen worden door drugsgeweld, meldde de politie.