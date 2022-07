Bij een schietpartij in een drukbezochte discotheek in het Spaanse Marbella zijn zeker vijf mensen gewond geraakt en naar een ziekenhuis overgebracht. Een van hen zou een zwaargewonde vrouw zijn die volgens lokale media in kritieke toestand is. Nog volgens lokale media ontstond er vannacht een ruzie waarna er vuurwapens tevoorschijn werden gehaald.

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat iemand een schot lost en op de dansvloer grote paniek uitbreekt. Jongeren slaan op de vlucht, tuimelen over elkaar heen en schreeuwen om hulp. “Ik kon niet slapen van het lawaai van de discotheek en ineens hoorde ik de vier schoten”, zegt een omwonende tegen de Spaanse krant ‘El Confidencial’. “Ik keek naar buiten omdat ik vanaf het begin wist dat dit geen vuurwerk was zoals op andere avonden. Ik zag veel mensen rennen en toen belde ik het alarmnummer.”

Het zou gaan om een ruzie tussen twee groepen jongeren. Volgens El Confidencial is op een van de filmpjes te zien dat iemand een grote fles pakt om als wapen te gebruiken. Anderen trekken hun T-shirt uit en beginnen met blote bast te provoceren. Een paar tellen later valt het eerste schot en beginnen mensen te schreeuwen. Daarna volgen er nog drie schoten en vluchtten bezoekers weg. In totaal zouden vijf bezoekers gewond zijn geraakt. Eén van hen, een jonge vrouw, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vermeende schutter zou met een steekwond in het ziekenhuis liggen.

Volgens de buurtbewoner, die recht tegenover strandclub Opium woont, is het de laatste maanden een komen en gaan van politiewagens. Er zouden de afgelopen maanden meerdere incidenten zijn gebeurd in de strandclub, die aan een boulevard in het centrum van de stad ligt en doorgaans ook door veel Nederlandse toeristen bezocht wordt. Het is nog niet duidelijk of er Nederlanders aanwezig waren bij de schietpartij.