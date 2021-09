Video toont onrust aan restaurant in Utrecht vanwege negeren coronacheck: “We zijn klaar voor deze strijd”

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil restaurant Waku Waku in Utrecht per direct gesloten wordt vanwege het niet naleven van de coronaregels. Gisteren was het er onrustig.

Eerder die maandag kondigde Dijksma aan dat het restaurant per direct de deuren zou moeten sluiten. De burgemeester reageerde daarmee op het besluit van Waku Waku om gasten niet te vragen naar hun coronacheck.

Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa trokken zich echter niets aan van de gedwongen sluiting en hielden de zaak gewoon open. Handhavers van de gemeente kwamen aan het begin van de avond langs in de zaak om de eigenaren nógmaals te vragen om te sluiten, maar ook toen weigerden ze. De handhavers gaven toen aan in overleg te gaan over vervolgstappen.

Zo’n 30 à 40 sympathisanten verzamelden zich in de loop van de avond voor de deur om het personeel een hart onder de riem te steken. Ze applaudisseren en kletsen wat met elkaar. Eén man bracht zelfs een doos chocolaatjes langs als steunbetuiging. Ook werd het restaurant door veel mensen gebeld die zo hun steun aan de eigenaren en het personeel willen betuigen.

Tientallen mensen verzamelden zich voor het restaurant om steun aan het personeel en de eigenaren te betuigen.

Waar de politie in eerste instantie niet tot actie overging, vroegen ze de eigenaren op een gegeven moment toch om de sleutel van het pand over te dragen. “No way”, reageerde die “ik sluit zelf de deur om elf uur en dan ga ik weg”. De politie heeft dat verzoek ingewilligd. Even na 23 uur keerde de rust bij het restaurant terug.

Strijd

Wie sinds zaterdag de horeca in wil, moet een geldig vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve PCR-test laten zien. Maar daar zijn de eigenaren van het restaurant het dus niet mee eens. Floris Beukers en Naphassa Parinussa vinden het zelfs zo belangrijk dat zij de toekomst van hun restaurant Waku Waku op het spel zetten. “We zijn klaar voor deze strijd, want we weten dat we gelijk hebben”, zegt Beukers.

Het stel gooide een week geleden online dat ze niet mee zouden doen met de coronacheck. De gemeente Utrecht kwam daarom al twee keer langs: of ze dit wel zeker wisten. “Ze belden vanochtend nog een keer. Dat is heel aardig, maar wij hebben een diepe overtuiging dat de coronapas gelijk staat aan discriminatie en medische apartheid. Wij vinden het een directe vaccinatiedwang. Het leven wordt onmogelijk gemaakt als je niet tegen het coronavirus bent gevaccineerd.”

Floris Beukers van Waku Waku.