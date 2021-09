Video toont onrust aan restaurant in Utrecht vanwege negeren coronacheck, gemeente grijpt in en vervangt sloten van de zaak

Vlaamse horeca absoluut geen voorstan­der van coronapas: “Vacatures raken nu al niet ingevuld en dan moeten we ook nog papieren controle­ren?”

13 september Na Frankrijk voeren nu ook onze noorderburen de pasjesmaatschappij in. Gaat ons land binnenkort ook overstag voor de coronapas? In de horeca en de bioscoop hopen ze van niet. “De situatie in Nederland en Frankrijk is heel anders dan hier. Zo’n pas invoeren is hier niet nodig.”