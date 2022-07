Video toont hoe senator benen neemt bij bestorming Capitool terwijl hij net ervoor relschoppers nog opstookte: parodieën niet bij te houden

Hawley is een Trump-aanhanger en net als de voormalige president overtuigd dat de presidentsverkiezingen van 2020 “gestolen” werden. Hij was de eerste senator die bekendmaakte dat hij de verkiezingsoverwinning van Joe Biden op alle mogelijke manieren zou aanvechten.

Net voor de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 werd Hawley gefotografeerd terwijl hij met een opgeheven vuist de relschoppers ging begroeten. De weken daarvoor had hij de gemoederen al flink opgepookt door valse beweringen te verspreiden over de verkiezingen. Daar kreeg hij flink wat kritiek voor, ook uit zijn eigen partij.

Beveiligingscamera’s

Het comité dat de bestorming van het Capitool onderzoekt, toonde nu beelden van beveiligingscamera's in het gebouw, waarop te zien is hoe de senator uit Missouri de benen neemt voor dezelfde oproerkraaiers die hij even voordien nog aanvuurde. De - bijna komische - beelden werden op luid gelach onthaald in de zaal.

Het duurde niet lang of de beelden vonden ook hun weg naar sociale media. Daar werden allerlei muzieknummers onder de video gemonteerd, van ‘Chariots of Fire’ (Vangelis) en het thema van de Britse sketchreeks ‘Benny Hill’ tot ‘Sometimes (I Run)’ van Britney Spears, ‘My Heart Will Go On’ (Titanic) van Celine Dion en ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush.