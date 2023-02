VIDEO. Nieuwe aardbeving doet gebouwen in Turkije instorten, 1 dode en tientallen gewonden

KIJK. Nieuwe naschok doet gebouwen in Turkije instorten:

Het epicentrum lag iets ten zuiden van Malatya, een stad die ook zwaar werd getroffen door de bevingen van 6 februari. Het was de vijfde aardbeving in de regio op 68 uur tijd, meldt het EMSC. De schok zou volgens het EMSC over 500 kilometer voelbaar zijn geweest voor ongeveer 22 miljoen mensen in Turkije, Syrië, Libanon en Georgië. Volgens de Turkse nooddienst AFAD, die het zelf heeft over een kracht van 5.6, zijn er gebouwen verwoest. Zoek- en reddingsteams zijn op weg naar de regio.