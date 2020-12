VIDEO: Kruip jij soms dronken achter het stuur? Bekijk dan zeker deze beelden eens

Brugge Dashcam filmt hoe vandaal peperdure BMW F30 bekrast na discussie over parkeer­plaats

19 maart Een 20-jarige man uit Nieuwpoort zit met de handen in het haar nadat een vandaal gisterenmiddag zijn BMW F30 bekraste in een ondergrondse parking in Brugge. Jacob Sanders filmde alles per toeval met zijn dashcam en bezorgde de beelden aan de politie. “De schade loopt op tot meer dan 1.000 euro. En dat allemaal door een stomme discussie over een parkeerplaats”, zucht Jacob.