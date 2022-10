VIDEO. Belgische klimaatactivist die ook al toesloeg bij Beker van België betrokken bij besmeuring schilderij ‘Meisje met de Parel’

Het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer is donderdagmiddag in het Mauritshuis in de Nederlandse stad Den Haag beklad door activisten. Het gaat om drie mannen met de Belgische nationaliteit, aldus de politie. Het getroffen museum laat in een verklaring weten dat het kunstwerk niet beschadigd is geraakt door de klimaatactie. Het is de eerste actie van klimaatactivisten bij een museum in Nederland, nadat eerder al diverse andere beroemde schilderijen in Europa werden besmeurd.

Het Mauritshuis in Den Haag werd vanmiddag afgezet door de politie nadat activisten toesloegen bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de Parel’ van de Nederlandse schilder Johannes Vermeer. Drie personen zijn opgepakt “na openlijke geweldpleging tegen goederen”, meldt de politie op Twitter.



Alle drie de verdachten hebben de Belgische nationaliteit, zo bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep ‘NOS’. Het is nog onbekend hoelang het drietal zal blijven vastzitten. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Een van hen zou Wouter Mouton zijn, een veganist die zich eerder ook al in de belangstelling werkte met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België in het voetbal.

Glas

Op een videofilmpje op sociale media is te zien hoe twee mensen in het museum zichzelf vastlijmen en zich met rode vloeistof besmeuren. Eentje van hen roept in het Engels: “Hoe voelt het om iets moois voor je ogen verwoest te zien worden?” Eén van de activisten drukt vervolgens zijn besmeurde gezicht tegen het topstuk uit 1665. Een tweede activist merkt op dat het schilderij met glas beschermd is en dat er van echte vernieling dus geen sprake is.

Volledig scherm Milieuactivisten bekladden ‘Meisje met de Parel'. © rv

Het museum bevestigt dat iemand zijn hoofd heeft geplakt aan het glas dat het kunstwerk beschermt, en dat een ander zich met een hand aan de groene wand naast het schilderij heeft vastgekleefd. Ook werd er dus met een rode vloeistof gegoten, wat voor vloeistof is nog niet duidelijk. Het schilderij is niet beschadigd geraakt bij het incident, bevestigt het Mauritshuis: “De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd.”

“Actie gerechtvaardigd door klimaatcrisis”

In een persbericht dat JustStopOil naar Belga stuurde geeft de actiegroep aan dat de boodschap “duidelijk” is: “als de mensheid niet onmiddellijk stopt met het gebruik van fossiele brandstoffen, zal ze uitsterven”.

De actiegroep benadrukt dat volgens haar de ernst van de klimaatcrisis dit soort van daden rechtvaardigt. Ze beklemtoont ook dat haar activisten nooit een kunstwerk zullen beschadigen dat niet afgeschermd wordt door glas, en dat ze geen geweld zullen gebruiken.

“Kunst is weerloos”

“Kunst is weerloos en het proberen te beschadigen ten bate van welk doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af", klinkt het nog. Het schilderij zal “zo snel mogelijk” weer te zien zijn voor publiek. “Tot die tijd blijft deze zaal gesloten voor publiek”, zegt het museum.

Een ANP-verslaggever ter plaatse laat weten dat de afdeling in het Mauritshuis waar het schilderij hangt inderdaad is afgesloten. Het museum zelf is wel nog open en er worden nog mensen binnengelaten.

Volledig scherm Vermeers ‘Meisje met de Parel’ is één van 's werelds bekendste schilderijen. De Delftse meester schilderde het omstreeks 1666-1667. © Mauritshuis

Tal van gooi- en smijtwerk

Op de beelden van het incident is te zien dat de activisten T-shirts dragen van de actiegroep Just Stop Oil. Die Britse organisatie gooide onlangs in Londen tomatensoep op het (eveneens beglaasde) kunstwerk ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Ook werd een schilderij van Monet in een museum in het Duitse Potsdam met aardappelpuree aangevallen.

De organisatie zegt dat ze de actie in Den Haag niet heeft georganiseerd. Het is niet bekend of er een Nederlandse of Belgische tak van Just Stop Oil is. Een andere actiegroep, Extinction Rebellion, laat desgevraagd weten niets met de actie te maken te hebben.

Het Mauritshuis is het eerste Nederlandse museum dat het slachtoffer wordt van activisten. In het Haagse museum hangen talloze topstukken van Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Onbetwiste topstuk is Vermeers ‘Meisje met de Parel’. Maar ook Rembrandts ‘De Anatomische les van Dr Nicolaes Tulp’ hangt er.

Tot nu toe werden Nederlandse - of Belgische - musea nog niet geconfronteerd met gooi- en smijtwerk van activisten. Vrijwel alle kunstwerken in Nederlandse musea zijn alleszins wel goed beschermd, schrijven Nederlandse media. Soms zitten schilderijen achter speciaal museumglas, maar niet altijd.

Volledig scherm Politie aan het Mauritshuis. © AFP

Museumwereld op scherp

Duidelijk is dat iedereen in de museumwereld op scherp staat, sinds Vincent van Goghs beroemde werk ‘Zonnebloemen’ op 14 oktober in de Londense National Gallery met soep werd overgoten. Ook het Mauritshuis had al maatregelen getroffen. “We proberen zo goed mogelijk op de gebeurtenissen te anticiperen. Intern is er druk overleg over wat te doen, deze acties maken in ieder geval heel wat los”, liet René Timmermans, woordvoerder van het Mauritshuis, gisteren nog weten.

Timmermans zei niet welke extra veiligheidsmaatregelen het museum concreet heeft genomen, maar benadrukte dat bezoekers niet worden gefouilleerd bij binnenkomst. “Zo ver willen we niet gaan. Wel hebben we een tassenbeleid, alleen kleine handtassen mogen mee naar binnen.”

Volledig scherm Een aanhouding bij het Mauritshuis. © AD/HC

Een totaal verbod op tassen is wat het Mauritshuis betreft, (nog) een stap te ver. Timmermans: “Dat ligt gevoelig. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers die een schrijfblok mee naar binnen nemen om een schets te maken van een schilderij. Dat kan dan ook niet meer, je ontneemt met zo’n zware maatregel het plezier van behoorlijk wat mensen. Daarbij komt dat je protestacties nooit honderd procent kunt uitsluiten.”

“Laat ons gezamenlijk erfgoed met rust”

De Nederlandse Staatssecretaris van Media en Cultuur Gunay Uslu van de sociaal-liberale partij D66 keurt de bekladding van het schilderij af. Zij benadrukt dat demonstreren een groot goed is, “maar alsjeblieft: laat ons gezamenlijk erfgoed met rust”. Volgens de staatssecretaris is het “aanvallen van weerloze kunstwerken niet de juiste manier” van protest.

